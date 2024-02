Femminile, il Palermo batte il Catania: “L’arancina è fimmina”

Il Palermo femminile vince il derby contro il Catania: vittoria in trasferta per le rosanero guidate da Antonella Licciardi nel match che ha aperto la 16a giornata del girone C di Serie C.

Per il Palermo è stato decisivo il gol di Collovà. Festa grande, anche nei canali social del club: “L’arancina è fimmina“, si legge sul canale Instagram del club rosanero.

Quello tra Palermo e Catania era uno scontro diretto: il Palermo adesso è a +4 proprio dagli etnei e terzo in classifica.

FOTO: PROFILO INSTAGRAM PALERMO FEMMINILE