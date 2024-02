FeralpiSalò – Palermo, arbitra Fourneau: un precedente in stagione con i rosa

È Francesco Fourneau l’arbitro designato per FeralpiSalò – Palermo, gara valida per la 24a giornata di Serie B. I rosanero hanno già incrociato in questa stagione il direttore di gara nella partita contro lo Spezia terminata 2 – 2.

Il primo assistente è Votta, come secondo assistente è stato designato Bitonti. Il quarto uomo è Cappai mentre al Var c’è Meraviglia; l’Avar è Abbattista ed entrambi saranno allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Con la direzione di gara di Fourneau, i rosanero hanno vinto 5 volte (4 volte in Serie B e una in Coppa Italia) e pareggiato due (contro il Südtirol, a Bolzano, l’anno scorso e con lo Spezia).

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

FOURNEAU

VOTTA – BITONTI

IV: CAPPAI

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

