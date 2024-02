Palermo, sconti per i biglietti agli studenti Unipa: tutti i dettagli

Continua la partnership fra l’Università degli Studi di Palermo e il Palermo. È stata prevista una particolare scontistica per l’acquisto dei biglietti delle gare al “Renzo Barbera” riservata a tutti gli studenti universitari, i docenti e il personale docente e T.A. dell’Ateneo.

La scontistica, pari al 30%, vale per tutte le gare casalinghe della regular season e nei seguenti settori:

– Curva Nord e Curva Sud (superiore – inferiore);

– Gradinata (superiore – inferiore).

Sarà possibile usufruire di tale agevolazione esclusivamente acquistando il proprio biglietto presso la cassa speciale allestita all’interno dello store ufficiale del Palermo dello stadio “Barbera”. È necessario esibire in presenza, oltre un documento di identità, la UniPa card (per tutti gli studenti) o il cedolino (per i docenti e il personale T.A.).

