Futuro Dybala, ecco l’annuncio che non ti aspetti | Decisione rivelata a squadra e tecnico

La cura De Rossi sembra funzionare per la Roma e in queste ore è arrivata una decisione importante per Paulo Dybala. Il centravanti argentino combatte da tempo con alcuni guai fisici che gli impediscono di esprimersi al massimo del suo potenziale: ecco la sua decisione.

Competere ai massimi livelli nel calcio di oggi significa riuscire ad alzare costantemente l’asticella per performare sempre meglio. Ovviamente, si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto per tutti gli aspiranti campioni che vogliono arrivare a conquistare grandi risultati sul campo.

Come ben sappiamo, poi, non basta riempire una formazione di grandi talenti per riuscire a realizzare gli obiettivi prefissati. Nella storia sono stati molti gli esempi in questo senso. Di certo, ci sono alcuni calciatori che riescono a illuminare grazie al loro talento.

Anche nel calcio come nella vita, però, non sempre le cose dipendono dalla propria volontà. Applicarsi, allenarsi con costanza e avere la testa giusta sono caratteristiche fondamentali per arrivare a competere ad alti livelli nei maggiori campionati del mondo.

In alcuni casi, però, il fisico diventa un ostacolo più che una risorsa. Per questo motivo, riuscire a equilibrare ogni aspetto della propria condizione atletica diventa fondamentale. Considerando anche il gran numero di partite che i calciatori di prima fascia si ritrovano a giocare, poi, questo impone anche delle scelte.

Una stagione sciagurata

Il campionato della Roma quest’anno è iniziato in sordina. Con José Mourinho in panchina, infatti, i giallorossi hanno lasciato molti punti sul campo senza mai convincere a pieno con le loro prestazioni. L’arrivo di De Rossi sembra aver galvanizzato l’ambiente.

Purtroppo per lui, però, l’infermeria della squadra capitolina è costantemente affollata. A fare costantemente dentro e fuori c’è Paulo Dybala, il talento argentino che molto ha dovuto sacrificare nella sua carriera a causa della sua condizione fisica altalenante.

La decisione per le prossime partite

Prima dell’ultima partita di campionato vinta contro il Sassuolo per 1 a 0, la Joya aveva accusato una lesione all’adduttore che lo ha costretto a stare lontano dal campo. Per questo motivo Paulo Dybala ha deciso di non andare in ritiro con la nazionale Argentina durante la pausa di campionato.

In alcuni momenti diventa importante gestire il proprio fisico, specialmente quando gli impegni che ci si ritrova davanti assumono grande rilievo all’interno della stagione. Rimanendo a Trigoria, l’argentino può concentrarsi sul recupero. Dybala dovrebbe essere regolarmente a disposizione nella prossima partita contro il Lecce.