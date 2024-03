Palermo, doppia seduta di allenamento: il report da Torretta

Il Palermo si allena durante la sosta dei campionati: doppia seduta di allenamenti nella giornata di oggi, mercoledì 20 marzo.

I rosa si allenano anche in vista dell’amichevole che si giocherà in casa contro il Lommel, sorella del City Group, in programma sabato al Renzo Barbera. La prima partita che si giocherà al ritorno in campionato sarà contro il Pisa a Pasquetta.

IL COMUNICATO

La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto al mattino un’attivazione e circuit training in palestra, mentre al pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, rondos, 1 vs 1 e 2 vs 2 e partite a campo ridotto.