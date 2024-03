Segre: “Gli uomini forti si vedono in questi momenti”

Parla Jacopo Segre. Il centrocampista del Palermo è stato ospite di Dan Talks e ha parlato del momento del Palermo, dicendosi ancora fiducioso per la promozione.

“Dobbiamo stare uniti e compatti per superare queste piccole difficoltà che abbiamo incontrato nell’ultimo periodo – afferma -. Ci sono momenti belli e meno belli, siamo fatti per affrontare anche questi ostacoli che troviamo durante un’annata. Gli uomini forti e i giocatori forti si vedono in questi momenti, bisogna essere concentrati per raggiungere il nostro obiettivo finale”.

I rosa non hanno mollato: “Alla promozione ci credo e ci crediamo tanto. Questo è il campionato di Serie B e può succedere di tutto. Bisogna portare in alto il nostro spirito di lavoro”.

Dal punto di vista tattico: “L’anno scorso ero più avanti in campo, quest’anno parto più basso e seguendo l’azione ho potuto finalizzare al meglio riuscendo a finalizzare nel migliore dei modi. Con il mister abbiamo trovato questo nuovo ruolo”.

“Arrivare al Palermo è stato emozionante, mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno accolto come se giocassi per loro da anni. All’esordio ho segnato subito e da lì è stato tutto in discesa. I gol? Mi alleno molto ma spero ne possano arrivare altri”.