‘Per lui garantisco io’: Juventus, assist formidabile dell’ex Milan | È pronto per rimpiazzare Allegri

Non solo calciomercato, in casa Juventus si accende la corsa per la panchina: al posto di Allegri può arrivare lui. I risultati negativi del girone di ritorno bianconero potrebbero indurre a un cambio ancora prima della fine del campionato. L’indiziato numero uno sembra essere lui.

La stagione della Juventus quest’anno ha subito una svolta decisiva che si può individuare in un singolo momento. Ai nastri di partenza le favorite per la conquista del titolo erano altre, anche se i bianconeri potevano ambire a ritenersi in piena corsa per la qualificazione in Champions.

Nel corso della stagione, però, il campo ha parlato in maniera chiara e inequivocabile: mentre tutte le altre big arrancavano, la squadra di Allegri è stata l’unica capace di rimanere aggrappata con le unghie all’Inter in volata verso lo scudetto.

Sembrava l’avvio di una stagione che aveva il sapore del riscatto dopo i risultati degli ultimi anni; invece, contro l’Empoli la squadra ha frenato, proprio alle porte della sfida contro i rivali nerazzurri. Da lì in poi le cose hanno preso una piega significativamente negativa.

Nelle ultime 8 gare la Juventus ha vinto solo contro il Frosinone, pareggiando quattro partite e perdendo gli scontri con Inter, Udinese e Napoli. L’inflessione è netta, e ora si ragiona sulla permanenza dell’allenatore.

Il sostituto di Max Allegri

Sono molte le testate giornalistiche che riportano potenziali avvicendamenti sulla panchina bianconera, anche forse a stagione in corso. Nonostante le parole di Giuntoli, il quale continua a confermare la scelta del tecnico livornese, gli eventuali sostituti sembrano già essere in lizza.

In primis Thiago Motta, il quale sta guidando il Bologna in una cavalcata unica per la qualificazione in Champions; oltre a lui, c’è anche il nome di Raffaele Palladino. Quest’ultimo sta dimostrando le qualità del predestinato sulla panchina del Monza, e sembra essere in pole position per l’avvicendamento bianconero.

La benedizione di Galliani

Dopotutto, un cambio di allenatore potrebbe sembrare la scelta giusta nei momenti di difficoltà. Per questo motivo qualcuno ipotizza che Palladino possa sedersi già sulla panchina della Juventus prima della fine del campionato, anche se sembra difficile immaginare un suo addio al Monza prima dell’estate.

Su di lui hanno anche un certo peso le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, il quale lo ha già definito pronto per un’esperienza di livello superiore. Vedremo se il tecnico riuscirà a fare il salto per guidare i bianconeri nella prossima stagione.