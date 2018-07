I tanto attesi annunci ufficiali di Bruno Tedino e Rino Foschi sono finalmente arrivati. Foschi, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha rotto gli indugi dopo qualche perplessità legata all’esperienza di due anni fa, durata poco meno di un mese. Sarà il direttore dell’area tecnica e avrà uno staff tutto suo.

In Sicilia, infatti, arrivano anche Maurizio Marin, collaboratore dell’area tecnica e braccio destro di Foschi negli ultimi due anni a Cesena e Beppe Corti, fedelissimo capo scouting. Anche per Corti si tratta di un ritorno dopo l’esperienza dal 2002 al 2008 e quella breve di due anni fa. Il dirigente romagnolo, quindi, è stato accontentato, dopo le perplessità iniziali di Zamparini, nell’avere dei collaboratori fidati con i quali condurre l’area tecnica. Il Foschi-ter, dunque, prende vita con la speranza che possa durare più a lungo di quanto non sia stato il Foschi-bis.

