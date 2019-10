Il Palermo sta vincendo tutte le gare di campionato fino a questo momento e il dato che più di tutti impressiona è che sono cinque le vittorie in trasferta. Solo altre due squadre di Serie D, Recanatese e Notaresco (Girone F) sono a punteggio pieno lontano da casa, ma con quattro successi.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che anche l’Inter in Serie A ha vinto tutte le gare giocate in trasferta, ma sono anche in questo caso quattro. Il Palermo, quindi, detiene al momento la più lunga striscia (ancora aperta) di successi lontano da casa.

Biancavilla e Troina, per fare un esempio, hanno sei punti in meno dei rosa in trasferta, che invece possono vantare numeri impressionanti. Un solo gol subito da Pelagotti e l’attacco è sempre andato a segno. E con la vittoria a Nola, il Palermo ha registrato il migliore avvio di sempre nel Girone I, con nove vittorie di fila.

Sul GdS, inoltre, c’è ampio spazio alla partita vinta grazie al gol di Lancini, con cronaca, interviste e pagelle.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI A&F

NOLA – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA