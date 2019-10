“La nona non è stata certo una sinfonia, anzi una partita brutta, sporca, vinta con la forza dei nervi”. Così scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport per analizzare la vittoria dei rosa contro il Nola.

Il Palermo, infatti, continua a volare ma plana sul livello della prestazione, la peggiore in assoluto finora. I rosa sono stati bravi ad approfittare di un episodio e hanno difeso il risultato con i denti.

“In Campania, la sofferenza patita dal Palermo è stata eccessiva, se non fosse stato per un guizzo di Lancini in area e per una predisposizione alla battaglia, forse, staremmo raccontando un altro risultato”, si legge.

Sulla Rosea, inoltre, viene concesso ampio spazio alla cronaca del match, alle pagelle e al tabellino.

