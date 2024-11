Pescara, Baldini: “Vivo sognando. E sono certo che vado in Serie B anche da decimo”

Silvio Baldini è sicuro: il Pescara andrà in Serie B. Nella conferenza stampa pre Gubbio l’allenatore dei delfini ha parlato di diversi argomenti, non dicendosi interessato alle voci di mercato riguardanti la sua squadra.

“Vi racconto due cose che mi hanno toccato – si legge su tuttoc.com -. Marco, che è morto da poco e Paola, una tifosa stupenda che ha la SLA e che parla muovendo gli occhi. Con Max Mucciante siamo andati a trovarli. Sono state giornate particolari per me. Ecco, pensando a loro come posso immaginare che mi manca un attaccante? E quindi io vivo sognando. E sono certo che vado in B anche se arrivo decimo“.

Sulla sconfitta contro il Pineto: “Sulle prestazioni non posso dire nulla ai ragazzi. Anche la vita fuori dal campo di questo gruppo è perfetta. Dedicano tutto al loro lavoro”.