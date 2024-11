Pastore: “Palermo in un limbo, soffre di un’ansia che si auto infligge”

Parla Giuseppe Pastore. Il noto giornalista della redazione di Cronache di Spogliatoio ha detto la sua sul Palermo durante la trasmissione “L’ascia o raddoppia” con Fernando Siani e Fabrizio Biasin.

“Il Palermo galleggia in quel limbo tra il quinto e il settimo posto – afferma -. Ci sono giocatori che sono usciti dai radar come Brunori che era stato il trascinatore per tanti anni. È una squadra che non riesce a trovare continuità. I rosa soffrono di una certa ansia che si autoinfliggono per le aspettative”.

Non è stata ancora trovata una quadra tattica: “Se un allenatore giochista come Dionisi non ingrana la squadra non riesce ad avere un pragmatismo come può averlo uno Spezia che ha un allenatore sottovalutato come Luca D’Angelo”.