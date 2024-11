Spezia, D’Angelo: “Palermo? Allenatore e giocatori importanti. Ci sarà ambiente caldo”

Luca D’Angelo presenta la partita che il suo Spezia giocherà contro il Palermo al “Renzo Barbera”, match che sarà valido per la 15a giornata di campionato.

“Il Palermo? È una squadra forte, con giocatori e un allenatore importanti – afferma, parole riportate da Cittadellaspezia.com -. Non sarà una partita semplice perché si va in un ambiente caldo e in un grande stadio”.

Poi un passaggio su Soleri, che sta giocando meno rispetto a inizio stagione: “Sicuramente non sarà felicissimo, ma è un ragazzo serio e professionale e avrà la possibilità di giocare con più continuità“.





Sulla clamorosa stagione dello Spezia: “Bisogna sapere che il campionato è ancora lungo e bisogna lavorare come fatto fino a oggi per ottenere risultati positivi il giorno della partita. La cosa migliore da fare è questa senza crogiolarsi nei complimenti che fanno piacere, ma sono inerenti a quello che succede”.