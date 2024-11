Palermo – Spezia, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alla vigilia della partita contro lo Spezia, Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della sua squadra e parlare delle aspettative per una gara cruciale. Lo Spezia, imbattuto e tra le squadre più in forma del campionato, rappresenta un test significativo per i rosa. Dionisi ha ribadito che, nonostante i segnali positivi emersi contro la Sampdoria, è giunto il momento di vincere contro un avversario di alto livello.

Nel corso della conferenza, Dionisi ha affrontato la questione relativa a Matteo Brunori. Pur senza fare riferimenti espliciti, l’allenatore ha lasciato intendere che ci sono giocatori che stanno dimostrando maggiore impegno e costanza in allenamento.

Dionisi ha sottolineato i progressi della squadra, evidenti soprattutto nelle ultime gare, ma ha anche messo in evidenza la necessità di compiere un salto di qualità. “Le prestazioni sono in crescita, ma è ora di vincere contro una grande”, ha dichiarato il tecnico, richiamando il gruppo a una maggiore determinazione per affrontare avversari di spessore come lo Spezia.





Infine, l’allenatore ha voluto chiarire l’episodio avvenuto dopo la partita con la Sampdoria, quando si era lasciato andare a un acceso scambio di battute con un tifoso in tribuna. Dionisi ha ammesso l’errore, sottolineando l’importanza di mantenere la calma anche nei momenti di tensione. “Mi scuso per quanto accaduto, è stato uno sbaglio da parte mia”, ha concluso, cercando di chiudere il caso con un gesto di responsabilità.

