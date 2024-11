Perinetti: “Brunori non è contento a Palermo, vuole la Serie A”

Giorgio Perinetti, storico ex dirigente del Palermo, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato della situazione di Matteo Brunori, finito ai margini della squadra rosanero e in odore di cessione nel mercato invernale.

“Matteo Brunori non è contento a Palermo. Vuole la Serie A e non sta dando alla squadra ciò che ci si aspettava. Può essere una soluzione intrigante per tante squadre in ottica mercato”, afferma Perinetti.

Sono diverse le squadre che già hanno cominciato a interessarsi a Brunori. L’attaccante è monitorato da club importanti di B come Salernitana e Sampdoria, ma ovviamente la priorità è andare in Serie A: ci sono Venezia e Lecce sulle sue tracce.





