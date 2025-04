Salernitana, stagione finita per Bronn: lesione muscolare nella gara col Palermo

Stagione finita per Dylan Bronn. Il difensore della Salernitana, uscito al 23esimo del primo tempo nella gara persa per 1-2 contro il Palermo, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale. Un infortunio che lo costringerà a saltare le ultime sette partite della stagione, decisive per i granata nella corsa alla salvezza.

Il difensore tunisino potrebbe avere qualche speranza di tornare in campo per i playout, previsti per il 17 e il 22 maggio, qualora la Salernitana non riuscisse a mantenere direttamente la categoria.

Nel prossimo turno, gli uomini di Breda affronteranno la Juve Stabia in un derby campano che si preannuncia tutt’altro che semplice, e dovranno farlo senza il contributo dell’ex Metz, che in questa stagione ha collezionato 25 presenze e due assist.





La nota della Salernitana

Dylan Bronn si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già cominciato il percorso di recupero.

