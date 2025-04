Palermo, Blin entra in diffida. Rosa multati dal giudice sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie B ha comunicato i provvedimenti presi durante la 31a giornata di campionato: per il Palermo bisogna tenere d’occhio la situazione di Alexis Blin. Il centrocampista è stato ammonito per la quarta volta durante il match contro la Salernitana ed è dunque entrato in diffida.

Il club rosanero è inoltre stato multato con un’ammenda di 1.500 euro “per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett. b) CGS”.

Gli squalificati che non potranno entrare in campo durante la 32a giornata sono Adorni, Amatucci, Besaggio, Cotali, Merkaj e Nasti.