Giudice Sportivo, Messina multato: cori offensivi contro i tifosi avversari

Ammenda per il Messina e squalifica per Buchel. Queste le decisioni adottate dal Giudice Sportivo riguardo la 34esima giornata del campionato di Serie C. Il club peloritano è stato punito con una multa di 1.000 euro per aver, al minuto 10 e al minuto 22 del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi pugliesi dell’Altamura.

Inoltre, il centrocampista dei siciliani Marcel Buchel è stato squalificato per una giornata. Il calciatore era già in diffida e dunque salterà la prossima partita del Messina, che affronterà il Sorrento in trasferta. I siciliani sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva per mantenere vive le speranze di salvezza, nonostante gli avvicendamenti societari che hanno segnato questa stagione.

Il comunicato

AMMENDA € 1.000,00 ACR MESSINA per avere:

1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud,

intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei

confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che,

direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per

motivi di origine territoriale;

2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud,

intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei

confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente

o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di

origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X

INFR)

BUCHEL MARCEL (ACR MESSINA)

