Palermo Primavera, quarto risultato utile di fila: è 4 – 1 col Monopoli

Quarto risultato utile consecutivo per la Primavera del Palermo, che continua a brillare nel campionato Primavera 2. I giovani rosanero, guidati da Cristiano Del Grosso, hanno conquistato una convincente vittoria per 4 – 1 contro il Monopoli nella gara valida per la 10a giornata.

Il match si è aperto subito con un colpo di classe di Brutto, che al 2′ ha portato in vantaggio il Palermo con un pallonetto preciso dal limite dell’area. La risposta del Monopoli non si è fatta attendere: al 14′ Capozzi ha sfruttato una mischia in area per riportare il risultato in parità.

La reazione dei rosanero è arrivata al 30′, quando Occhione ha mostrato grande freddezza davanti a De Lorenzo, siglando il gol che ha riportato avanti il Palermo. La squadra ha continuato a spingere, dimostrando determinazione e qualità in ogni fase del gioco.





Nella ripresa è stato Di Mitri a chiudere definitivamente la partita. Con una doppietta al 55′ e al 97′, il giovane talento ha fissato il punteggio sul definitivo 4 – 1, regalando alla Primavera del Palermo un’altra prestazione convincente e solidificando il loro ottimo momento di forma.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI