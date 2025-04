Serie D, rimonta salvezza per il Ragusa. Erra: “Ritrovata la via maestra, orgoglioso dei ragazzi”

Passo decisissimo del Ragusa verso la salvezza in Serie D girone I. Gli iblei, tra le mura amiche, hanno infatti regolato per 3-1 la Nissa quinta forza del girone. Ragusa che consolida la posizione di metà classifica a +6 sulla zona play out, la Nissa invece nonostante la sconfitta mantiene il -4 dalla zona play off vista la contemporanea sconfitta della Vibonese.

Vittoria in rimonta per gli azzurri iblei contro i biancoscudati. È infatti la Nissa a passare in vantaggio al quarto d’ora con un gran gol di Maltese, prima dell’intervallo arriva il pari ragusano firmato Ejjaki. Lo stesso centrocampista completa il sorpasso al 73’ ed è Crisci a un minuto dal triplice fischi a firmare il tris.

Alessandro Erra, allenatore del Ragusa, elogia la sua squadra: “A questi ragazzi vanno fatto grandi complimenti. Eravamo reduci da un periodo difficile, sotto di 1-0, sono stato encomiabili nella rimonta. Ho visto grande qualità, ma anche un ottimo atteggiamento contro una squadra che sta lottando per la parte altissima della classifica. La squadra mi è piaciuta perché ha tirato fuori gli artigli ma con lucidità”.





Erra parla anche di classifica: “Soprattutto nei momenti difficili esce fuori il gruppo e ribadisco l’orgoglio di allenare questi ragazzi. Abbiamo ritrovato la strada maestra, non posso che essere davvero soddisfatto. I tre punti ottenuti domenica per noi sono ossigeno ma non dobbiamo pensare che il lavoro sia finito, dobbiamo continuare così e mettere in cascina ancora risultati importanti per festeggiare la salvezza”.

