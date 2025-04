Seno (ex Venezia): “Pohjanpalo? In Serie B fa la differenza, ma in A tutt’altra storia”

Andrea Seno, ex dirigente e centrocampista del Venezia, è intervenuto ai microfoni de La Nuova Venezia per commentare, tra le altre cose, la cessione del bomber finlandese Pohjanpalo, passato al Palermo nel mercato di gennaio.

“Pohjanpalo? Sta dimostrando il suo valore e ha iniziato a segnare con continuità. In Serie B ci sono giocatori che fanno la differenza, e lui è uno di questi. Ma in A è tutta un’altra storia e si fa fatica. Non credo che la sua presenza in laguna potesse cambiare il destino del Venezia”, ha dichiarato Seno.

Nella prima parte della stagione, sotto la guida di Eusebio Di Francesco, Pohjanpalo ha segnato sei gol in venti presenze, restando tuttora il miglior marcatore del Venezia nel campionato di Serie A in corso. Da quando è arrivato a Palermo, il numero 19 ha già messo a segno cinque reti in appena sette partite, confermandosi un elemento chiave per i rosanero nella corsa ai playoff.





