Serie D, Licata beffato. Romano: “Pessimo arbitraggio, sembrava di essere in un film di Totò”

Il Licata continua ad essere in lotta per la salvezza in Serie D girone I con l’obiettivo minimo di giocare il play out in casa. Per i gialloblù, nell’ultimo turno, una sconfitta di misura contro la capolista Siracusa che significa restare a quota 22 punti.

A decidere la partita con gli aretusei è stata una rete dell’ex Convitto nel finale, in un match combattuto e con tante polemiche. Il Licata, a cinque giornate dalla fine, è a +2 sulla retrocessione diretta e a -6 dalla zona salvezza.

Pippo Romano, allenatore del Licata, commenta così l’ultima sconfitta: “Sicuramente il Siracusa ha dimostrato ancora una volta di avere una grande squadra, con giocatori di qualità e la classifica parla chiaro. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, ma dispiace perché il loro gol è nato da un fallo laterale e una disattenzione evitabile. Quello che ha fatto la terna arbitrale è stato imbarazzante, sembrava di essere al circo e non ad una partita di calcio”.





Romano continua a parlare della direzione di gara: “L’arbitro si è infortunato e doveva sospendere la partita, ci ha detto che dopo avere fatto 800 chilometri non se la sentiva di sospenderla a pochi minuti dalla fine, ma oggettivamente ha fatto una pessima figura. Non ho mai visto un arbitro infortunato che continua la partita, sembrava di essere in un film di Totò. Vedere un arbitro zoppicare e trotterellare, mi è sembrato assurdo”.

