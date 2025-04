Serie D, Chianese (Acireale): “La squadra non molla mai e ha fatto enormi passi avanti”

L’Acireale continua a lottare per la salvezza nel girone di Serie D girone I e nella 29^ giornata ha ottenuto il secondo pari consecutivo, questa volta a reti bianche, tra le mura amiche contro il Paternò in un derby tra club etnei.

I granata muovono così la classifica raggiungendo quota 28 punti che ad oggi significherebbero salvezza diretta senza passare dal play out visto il +3 sull’Enna. Resta ben saldo in sesta posizione la squadra rossazzurra che di fatto può già festeggiare la permanenza nella categoria.

Mauro Chianese, allenatore dell’Acireale, ha parlato dell’ultima gara: “Siamo reduci da un classico derby che poteva essere sbloccato solo da un episodio che però non c’è stato. Non eravamo al meglio, Mokulu è appena rientrato dopo lo stop, ma ha pesato l’infortunio di Iuliano e non era facile fare di più. Volevamo regalare i tre punti ai tifosi, che sono stati meravigliosi, e dispiace non esserci riusciti”.





Chianese si sofferma sull’andazzo della sua squadra: “Non eravamo fenomeni dopo alcuni risultati importanti, non siamo polli dopo un pari in casa, fa piacere avere ricevuto l’applauso del pubblico. Negli ultimi due mesi la squadra ha fatto grandi passi avanti e penso questo sia sotto gli occhi di tutti, non era scontato guardando da dove siamo partiti. Mi ritengo fortunato di avere a disposizione giocatori che mollano mai”.

