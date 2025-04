Calciomercato, Osimhen alla Juventus? È più di una possibilità. E Conte…

Victor Osimhen alla Juventus? È più di una possibilità, anche se il nuovo corso bianconero, affidato a Tudor, impone una pausa prudente nella elaborazione di un’offerta comunque complicata ed onerosa. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray (capocannoniere della Serie A turca con 20 gol) ma di proprietà del Napoli, ha nel contratto una clausola di rescissione da 75 milioni ma che vale solo per il trasferimento in una squadra estera.

La Juventus, quindi, dovrebbe trattare direttamente con De Laurentiis ma la cifra non si discosterebbe troppo. Un investimento importante che presupporrebbe quasi certamente la cessione di Vlahovic, che con Tudor proverà a rimettere in piedi la stagione.

Il ruolo di Cristiano Giuntoli potrebbe essere determinante in questa trattativa. L’attuale direttore sportivo della Juventus fu l’uomo che nel 2020 fiutò l’affare e portò Osimhen dal Lilla al Napoli. I rapporto tra Osimhen e Giuntoli sono rimasti buoni ma non basta: c’è anche di mezzo un ingaggio pesante.





L’intreccio di mercato potrebbe riguardare anche il futuro di Antonio Conte. La permanenza del tecnico a Napoli non è scontata e si vocifera di un suo possibile ritorno alla Juventus. L’allenatore potrebbe quindi ritrovare Osimhen: i due si sono soltanto ‘sfiorati’ con la maglia dei partenopei, prima della cessione dell’attaccante.