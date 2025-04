Ternana, clamoroso esonero per Abate: arriva Liverani

Clamoroso ‘ribaltone’ in casa Ternana: dopo la pesante sconfitta per 4 -1 contro la Lucchese, il club ha deciso di esonerare Ignazio Abate. Al suo posto arriva un ex Palermo, Fabio Liverani.

L’esonero è clamoroso perché la Ternana non stava vivendo un periodo particolarmente complicato. Nonostante la sconfitta contro la Lucchese, i rossoverdi erano in un ottimo momento di forma: cinque vittorie di fila, poi il pareggio con il Perugia e, infine, il k.o. contro la Lucchese. In campionato, la squadra dista cinque punti dall’Entella capolista. L’arrivo di Liverani ha come obiettivo quello di colmare questo gap e tentare la rimonta proprio sui liguri.

L’ultima esperienza di Liverani risale alla scorsa stagione, quando era alla guida della Salernitana, salvo poi essere esonerato per i risultati deludenti. Recentemente, il tecnico era stato anche accostato al Palermo, in caso di un possibile esonero di Alessio Dionisi, che però è stato successivamente confermato. Ora Liverani torna alla Ternana, squadra che aveva già allenato nel 2017.





LEGGI ANCHE

PALERMO, LA PANCHINA NON AIUTA