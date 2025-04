Palermo Under 17, esonerato Golesano: Bovo è il nuovo allenatore

Il Palermo Under 17 cambia allenatore. La società rosanero ha comunicato che Cesare Bovo, ex difensore rosanero, prenderà il posto di Dario Golesano.

Per Bovo si tratta di un ritorno al Palermo. Non solo ha indossato la maglia rosanero per 108 partite tra il 2006 e il 2012, ma nella scorsa stagione era stato collaboratore tecnico di Corini prima e Mignani poi.

La decisione del Palermo è arrivata dopo il pareggio contro la Fiorentina. I giovani rosanero occupano il sesto posto in campionato e sono al momento fuori dalla zona playoff a tre giornate dalla fine della regular season. In 21 giornate, Golesano aveva collezionato 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.





LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo FC comunica di aver affidato a Cesare Bovo la guida tecnica della formazione Under 17 in sostituzione dell’allenatore Dario Golesano, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto.

A Bovo il bentornato e le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

