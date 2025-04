Bari in lotta con il Palermo, Pereiro: “Vogliamo i playoff per giocarci la A”

Il Bari è in corsa per un posto nei playoff e si trova a lottare direttamente con il Palermo per garantirsi una chance di salire in Serie A. Le due squadre sono separate da soli due punti e lo scontro diretto, che potrebbe rivelarsi decisivo, è in programma l’11 aprile al “Barbera”.

A parlare della situazione del Bari dopo la sconfitta con la Carrarese è stato Gaston Pereiro, che ai microfoni di RadioBari ha detto: “Siamo una buona rosa, possiamo giocarcela e fare buone partite anche contro formazioni come il Sassuolo. Altre volte ci manca qualcosa, ma stiamo lavorando bene. Dobbiamo migliorare per fare punti, entrare nei playoff e giocarcela per andare in Serie A“.

Il Bari attualmente si trova al nono posto in classifica, appena fuori dalla zona playoff, con 40 punti. Tuttavia, i “galletti” non stanno ottenendo risultati positivi nelle ultime cinque partite, dove hanno conquistato solo una vittoria, seguita da tre pareggi e la recente sconfitta contro la Carrarese. I prossimi due turni per il Bari saranno scontri diretti: prima contro il Catanzaro e poi, subito dopo, contro il Palermo, con l’obiettivo di restare aggrappati al treno playoff.





