Coppa Italia, il Bologna ci riprova 51 anni dopo lo ‘scippo’ al Palermo

Non avrà l’importanza e la popolarità di Milan – Inter, ma è pur sempre una semifinale di Coppa Italia: Empoli – Bologna riempirà lo stadio, perché dal capoluogo dell’Emilia-Romagna è previsto un esodo di tifosi, almeno 5.000.

Bologna vuole il tris: l’ultimo trionfo contro il Palermo

Il Bologna sta vivendo un momento magico, dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno (con Thiago Motta) ci riprova anche quest’anno con Vincenzo Italiano e una squadra che gioca un bel calcio e vuole difendere il quarto posto dall’assalto di Juventus e Fiorentina.

Il Bologna cerca il tris in Coppa Italia. L’ha vinta per la prima volta nel 1970 e la seconda e ultima volta nel 1974, il 23 maggio, contro il Palermo ai calci di rigore. L’Olimpico di Roma dipinto di rosanero, un gol di Magistrelli che fece sognare la conquista del primo trofeo, un dominio assoluto e poi l’1 a 1 nel recupero con Savoldi su rigore. Una vittoria che rappresentò una maledizione per i tifosi rosa, che ancora ora non dimenticano i gol sprecati nel secondo tempo ma soprattutto quel rigore decretato con tanta fantasia dall’arbitro Gonella di Asti, che poi fu decisivo anche nella lotteria dei penalty, facendo ripetere un tiro che i rossoblu avevano sbagliato.





Bologna, tra fantasmi del passato e sogni di rivincita

Fu un vero ‘scippo’ calcistico (lo stesso Bulgarelli, che diventò nel 1985 direttore sportivo del Palermo, ammise anni dopo che il rigore fu… generoso), un furto anche per la qualità del gioco espressa dalle due squadre, con il Palermo che dominò per lunghi tratti. Ma evidentemente la ‘maledizione’ di quella partita colpì anche il Bologna, che da quel giorno non è più riuscito ad alzare nessun trofeo: cinque semifinali tra coppe europee e Coppa Italia (erano i tempi di Mazzone) ma niente trofei.

Una di queste semifinali, quella del 1999, la perse a Marsiglia per colpa di un rigore, anche questo molto generoso, a pochi minuti dalla fine della gara di ritorno. Una beffa inaudita, con rissa finale, espulsioni e pesanti squalifiche. Il Bologna ci riprova, l’Empoli è un avversario alla portata (soprattutto in gara di andata e ritorno) e poi nell’eventuale finale troverà Inter o Milan in gara secca. A Palermo saranno neutrali?

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA PANCHINA NON AIUTA