(AGGIORNATO IL 28 NOVEMBRE, ORE 11.30). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Spezia, match valido per la 15a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 1 dicembre, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Gomes (Verre); Insigne, Henry, Di Francesco.

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Pierozzi





Squalificati: /

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Cassata, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Colak. P. Esposito.

Indisponibili: Sarr, Kouda

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha pareggiato contro la Sampdoria. Pochi i dubbi, soprattutto sul sistema di gioco, che rimane il 4-3-3. Sono quattro gli indisponibili: oltre ai due lungodegenti Gomis e Blin, rimangono out anche Saric e Pierozzi.

DIFESA

In porta c’è Desplanches. Dovrebbe essere confermata in toto la linea a quattro vista con la Sampdoria: a destra Diakité, al centro Baniya e Nikolaou, a sinistra Ceccaroni. Pochi dubbi in questo reparto.

CENTROCAMPO

Ranocchia da regista ha giocato la sua migliore partita stagionale e va verso la conferma. Accanto a lui ci dovrebbero essere capitan Segre e uno tra Gomes e Verre, con il francese leggermente avanti nel ballottaggio.

ATTACCO

Potrebbe essere confermato lo stesso tridente schierato contro la Sampdoria, ma non sono escluse sorprese. Con molta probabilità, domenica ci saranno Insigne a destra, Henry al centro e Di Francesco sulla sinistra.

