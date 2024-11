Palermo – Spezia, arbitra Prontera: prima volta con i rosa

Sarà Alessandro Prontera, della sezione di Bologna, l’arbitro di Palermo – Spezia, gara valida per la 15a giornata di Serie B, in programma domenica 1 dicembre alle ore 15. Si tratta della prima volta con i rosanero.

Prontera non ha mai arbitrato la prima squadra del Palermo, solo la Primavera. In stagione ha diretto sette partite: cinque di Serie B, una di Coppa Italia e una di A (Udinese – Como). Si tratta di un arbitro molto dotato sul piano atletico, capace di restare al centro dell’azione, che tende a fischiare poco e lasciar correre il gioco. Ha debuttato in Serie A nella stagione 2019/20.

Rossi e Trinchieri sono i due assistente, mentre il quarto uomo è Diop. Al Var c’è Di Martino, mentre come Avar è stato scelto Longo.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PALERMO – SPEZIA Domenica 1/12 h. 15.00

PRONTERA

ROSSI L. – TRINCHIERI

IV: DIOP

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO

LEGGI ANCHE

PALERMO, I ‘CONTI’ NON TORNANO