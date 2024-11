Palermo – Spezia, oltre 100 i biglietti venduti nel settore ospiti

La lunga trasferta non spaventa i tifosi dello Spezia. Sono oltre 100 i tagliandi già venduti per la gara contro il Palermo al “Barbera”. Il numero dovrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore.

Alcuni tifosi partiranno domenica mattina da Pisa con un volo diretto, mentre altri arriveranno da Milano e Genova. Per chi non partirà per Palermo, lo Spezia ha organizzato un’alternativa speciale al “Picco”. Nella zona hospitality dello stadio, sarà possibile seguire la partita su maxi schermi. L’iniziativa ha già ottenuto un’ottima risposta tra i supporter, confermandosi un’idea vincente per coinvolgere i tifosi anche a distanza.

Lo Spezia arriva alla sfida con il Palermo con il morale alto, sostenuto dall’entusiasmo dei tifosi sia in trasferta che in casa. La squadra di D’Angelo affronta i rosa forte di tre vittorie consecutive e ha un solo punto di distanza dal Sassuolo capolista. La gara rappresenta un importante banco di prova per consolidare il buon momento della squadra e continuare a risalire la classifica.





