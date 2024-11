Lo Monaco non è più il direttore generale del Novara: divergenze con gli altri proprietari

Il Novara ha annunciato ufficialmente l’esonero del direttore generale Pietro Lo Monaco. Con un comunicato, il club piemontese ha ringraziato il dirigente per il lavoro svolto dall’inizio della sua collaborazione, avvenuta lo scorso dicembre, augurandogli il meglio per il futuro professionale. Una separazione che segna un momento delicato nella gestione societaria.

Dietro questa decisione emergono profonde divergenze tra Lo Monaco e gli altri principali soci del club. La famiglia Boveri, proprietaria del 50% delle quote, e Marco La Rosa, che detiene il 25%, avrebbero espresso forti perplessità sulle modalità di gestione dell’ormai ex direttore generale. Le criticità non riguarderebbero solo aspetti tecnici, ma anche questioni di carattere organizzativo, come gli abbonamenti e lo stadio. Lo Monaco, che possiede il restante 25%, si sarebbe opposto con fermezza alle critiche, portando a un clima di tensione.

Lunedì sera, durante un acceso Consiglio di Amministrazione, Lo Monaco avrebbe lasciato la riunione visibilmente contrariato, decidendo poi di rientrare in Sicilia. I soci sono ora intenzionati a rilevare le sue quote e chiudere definitivamente il capitolo entro i primi giorni di dicembre. Un’intesa preliminare per l’acquisizione delle quote sarebbe già stata trovata, anche se i dettagli restano riservati.





LEGGI ANCHE

PALERMO – SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI