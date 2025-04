Playout Serie C: tabellone completo, accoppiamenti, date e regolamento / 2024-2025

Si è conclusa la stagione regolare di Serie C e adesso è tempo di playout: le squadre in fondo alla classifica dei tre gironi si giocano la permanenza tra i professionisti. Per chi perderà il doppio confronto ci sarà invece la retrocessione in Serie D e quindi nel dilettantismo.

GLI ACCOPPIAMENTI (QUI il regolamento completo)

GIRONE A

Andata (10 maggio)

Caldiero Terme – Triestina

Pro Patria – Pro Vercelli





Ritorno (17 maggio)

Triestina – Caldiero Terme

Pro Vercelli – Pro Patria

GIRONE B



Andata (10 maggio)

Sestri Levante – Lucchese

Milan Futuro – Spal

Ritorno (17 maggio)

Lucchese – Sestri Levante

Spal – Milan – Futuro

GIRONE C

Andata (10 maggio)

Messina – Foggia

Ritorno (17 maggio)

Foggia – Messina

IL REGOLAMENTO

a) la squadra quintultima classificata affronta la squadra penultima classificata (andata e ritorno). La gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata; il ritorno sul campo della quintultima.

–

b) la squadra quartultima classificata affronta la squadra terzultima classificata (andata e ritorno). La gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata; il ritorno sul campo della quartultima.

In caso di parità di punteggio dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C. Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno al Campionato di Serie D.