Playoff Serie C: tabellone completo, accoppiamenti, date e regolamento / 2024-2025

Il tabellone di partenza dei playoff Serie C è ora completo (in attesa ovviamente delle partite). Si chiude la stagione regolare e si definisce il quadro dei primi turni di ciascun girone, oltre al quadro delle squadre che debutteranno nei turni successivi.

Nei turni di girone si gioca in gara secca in casa delle meglio classificate (che passano in caso di pareggio). Nella fase Nazionale invece si gioca andata e ritorno e sono le “teste di serie” a passare in caso di eventuale pareggio: le terze accedono direttamente al primo turno Nazionale (dove sono teste di serie), così come il Rimini, vincente della Coppa Italia Serie C; le seconde accedono direttamente al secondo turno Nazionale (dove sono teste di serie).

IL TABELLONE COMPLETO (QUI il regolamento completo)

PRIMO TURNO GIRONE (gara secca)

GIRONE A





5) Renate vs 10) Arzignano

6) Giana Erminio vs 9) Virtus Verona

7) Trento vs 8) Atalanta U23

GIRONE B

5) Arezzo vs 11) Gubbio

6) Vis Pesaro vs 10) Pontedera

7) Pineto vs 8) Pianese

GIRONE C

5) Catania vs 10) Giugliano

6) Benevento vs 9) Juventus Next Gen

7) Potenza vs 8) Picerno

SECONDO TURNO GIRONE (gara secca)

GIRONE A

4) Albinoleffe vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE B

4) Pescara vs vincente peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

GIRONE C

4) Crotone vs vincente primo turno peggio classificata

vincente primo turno vs vincente primo turno

PRIMO TURNO NAZIONALE (andata e ritorno)

Feralpisalò vs qualificata

Torres vs qualificata

Monopoli vs qualificata

Rimini vs qualificata

Migliore classificata dei turni di girone vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie.

SECONDO TURNO NAZIONALE (andata e ritorno)

Vicenza vs qualificata

Ternana vs qualificata

Audace Cerignola vs qualificata

Migliore classificata primo turno Nazionale vs qualificata

NOTA BENE: Accoppiamenti definiti con sorteggio; in grassetto le squadre teste di serie.

FINAL FOUR

Semifinali e finale si giocano andata e ritorno tra le 4 qualificate dal Secondo turno Nazionale. Gli accoppiamenti sono definiti con sorteggio integrale. In caso di parità si va ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

LE DATE

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025