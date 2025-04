Playoff Serie C, girone C: qualificate e accoppiamenti primo turno, tabellone, regolamento

Conclusasi l’ultima giornata del girone C di Serie C si delineano le qualificate ai playoff: di seguito l’elenco delle squadre partecipanti con gli accoppiamenti, il tabellone e le varie fasi degli spareggi per approdare in Serie B.

GIRONE C – LE QUALIFICATE PER I PLAYOFF

FASE DI GIRONE (si gioca in gara secca in casa della meglio classificata; in caso di pareggio passa la squadra che gioca in casa)

PRIMO TURNO GIRONE

5) Catania vs 10) Giugliano

6) Benevento vs 9) Juventus Next Gen

7) Potenza vs 8) Picerno





SECONDO TURNO GIRONE

4) Crotone vs peggiore qualificata di primo turno

Qualificata vs qualificata

FASE NAZIONALE (si gioca andata e ritorno; la squadra “testa di serie” gioca in casa il ritorno e passa con il pareggio)

PRIMO TURNO NAZIONALE

Monopoli (terza classificata)

SECONDO TURNO NAZIONALE

Audace Cerignola (seconda classificata)