Dionisi: “Tre punti meritati, vogliamo la miglior classifica in ottica playoff”

Il Palermo batte il Catanzaro e lo agguanta in classifica. Un ottimo risultato per il club rosanero in ottica playoff e Alessio Dionisi, intervenuto nel post gara, ha fornito la sua analisi sul match.

“Venire a Catanzaro e pensare di non soffrire era impossibile – ha detto l’allenatore rosanero -. Siamo in crescita, stiamo migliorando. Troppo facile dire dopo se i cambi sono giusti o sbagliati, di sicuro sono sempre pensati attentamente per ottenere il massimo. Questa è stata una bella prova: una vittoria importante conquistata su un campo difficile e contro un avversario di valore”.

Dionisi rimane positivo ma al contempo con i piedi per terra. “Ci prendiamo questi tre punti che ci portano più in alto in classifica in ottica playoff, così da centrarli nel modo migliore possibile. Sicuramente non siamo in graduatoria dove avremmo voluto essere a inizio campionato. E ora ci attendono tante gare difficili e ravvicinate”.





Il tecnico si toglie qualche sassolino dalla scarpa e loda Le Douaron. “Abbiamo vinto e va tutto bene, m se avesse segnato Pontisso… saremmo stati massacrati dalle critiche. Sono felice per Le Douaron che ultimamente sta trovando meno spazio. Ora resettiamo e pensiamo alla prossima, di inciampi ne abbiamo avuti troppi”.

