Caserta: “Non è un buon momento per noi, ma non possiamo fare processi”

Sconfitta amara per il Catanzaro. I calabresi crollano contro un buon Palermo, perdendo momentaneamente la sesta posizione a favore dei rosanero. Il Palermo sale a quota 48 punti, in perfetta parità col Catanzaro, ma rimane avanti grazie alla differenza reti negli scontri diretti. A commentare la partita è il tecnico dei giallorossi, Fabio Caserta, che ha confermato il momento di forma non positivo della sua squadra.

“Non stiamo attraversando un buon momento, questo è palese. Da un po’ di tempo qualcosa non va e paghiamo care le disattenzioni. Ma non è il momento di farne processo perché la squadra ha dimostrato attaccamento verso la maglia e la città. Dobbiamo ritrovare al più presto la condizione ottimale visto che giovedì abbiamo un altro impegno importantissimo contro la Juve Stabia“, ha dichiarato.

Poi il tecnico ha aggiunto un commento sulla partita: “Oggi la squadra ha preso il primo gol in quel modo e tutto diventa più difficile. Nel secondo tempo abbiamo fatto discretamente. Abbiamo avuto due occasioni con Pontisso che purtroppo non abbiamo sfruttato. Poi sul terzo eravamo sbilanciati”.





