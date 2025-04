L’Athletic Palermo chiude con un pareggio, adesso la festa per la Serie D

L’Athletic Palermo chiude la stagione con un pareggio, per 1 a 1, contro il Partinicaudace. I nerorosa, già certi della promozione in Serie D, consolidano i numeri straordinari di un campionato trionfale: 23 vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta, maturata contro lo Sciacca.

Successo anche per il Gela, che supera il Marsala con un sonoro 6 a 0 e può ora concentrarsi sui playoff: i biancazzurri accederanno direttamente alla fase nazionale, dove affronteranno la vincente degli spareggi del girone del Molise.

La gara

Giornata di totale festa al ‘Favazza’. La prima frazione si conclude sullo 0 a 0 senza particolari episodi e con poche emozioni. Nella ripresa il copione sembra essere lo stesso, ma una zampata di Mistretta al minuto 35′ e il pareggio di Gargiulo al 45′ per i neroverdi, incanalano il match sull’uno pari. I palermitani possono dunque dare il via ai festeggiamenti con i propri tifosi.





Classifica finale

I nerorosa archiviano dunque la stagione con 75 punti in classifica. La truppa di Raciti può ora celebrare la formidabile cavalcata insieme ai tifosi accorsi numerosi a Terrasini – dove l’ingresso era gratuito – prima di concedersi un meritato periodo di riposo in vista della preparazione per il prossimo campionato di Serie D. Alle loro spalle, il Gela si é confermato un avversario tenace e insidioso, chiudendo a quota 71 punti, quattro lunghezze dietro la seconda squadra di Palermo.

