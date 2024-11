Palermo – Spezia, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia, una delle squadre più in forma del campionato e ancora imbattuta.

ORE 11.02 – “Non sono un folle, gioca chi merita in settimana. Questo è sempre stato un principio fondamentale. Al gruppo chiedo di spingere e di non pensare all’io. In queste ultime partite le prestazioni sono state migliori ma non hanno portato al risultato che meritavamo. A livello offensivo abbiamo creato e questo è un passo avanti ma non è quello che vogliamo. Non conta lo storico di nessuno, il mio o quello dei giocatori. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto e migliorarlo. Bisogna essere più efficaci in zona porta. L’allenatore fa delle scelte, devo partire da cosa vedo in settimana”.

ORE 11.05 – “Ho tre/quattro dubbi di formazione. Gomes meriterebbe di giocare sempre ma ci sta che l’allenatore faccia altre scelte. Non ho preconcetti con nessuno: tanti giocatori hanno sbagliato, sono stati ripresi e poi sono scesi in campo perché hanno capito l’errore. Non chiudo la porta a nessuno, tantomeno ai calciatori importanti. Non faccio la formazione con il curriculum. Gomes mi ha sorpreso, sono molto contento, non escludo che con lo Spezia possa tornare dall’inizio. Può giocare insieme a Ranocchia”.





ORE 11.08 – “Bisogna mettere il noi davanti all’io: chi non fa questo, non gioca. D’Angelo lo conosco bene, lo stimo. Il suo vice è stato un mio ex compagno di squadra. Lo ringrazio per i complimenti. Affrontiamo una compagine che sta sorprendendo, ha dei valori. I numeri spiegano bene la forza dello Spezia. È arrivato il momento di battere una grande. Lo Spezia sta performando più di noi. Sono soddisfatto del percorso, per quanto riguarda le prestazioni. Dobbiamo raggiungere il risultato attraverso le prestazioni. Con la Samp abbiamo fatto di tutto ma non il 100%”.

ORE 11.11 – “Abbiamo un’aspettativa grande su di noi. Affrontiamo una squadra che per merito è in alto, abbiamo le qualità per riavvicinarci. È una partita difficile, sulle palle ferme sono pericolosissimi. Dovremo essere bravi. I ballottaggi sono davanti, indietro e in mezzo. Ho dei dubbi perché sono tanti i giocatori che si stanno allenando bene. Sono pronto a cambiare idea domani. Chiedo scusa, domenica ho sbagliato (in riferimento all’episodio col tifoso, ndr.)”.

ORE 11.15 – “Noi dobbiamo dare continuità di prestazioni. Partita della svolta? È una gara importante, contro una delle squadre più forti. Lo potremo dire dopo lo Spezia e dopo altre. Dobbiamo fare di più, siamo in debito con i nostri tifosi in casa. Abbiamo le qualità per battere lo Spezia”.

