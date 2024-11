Palermo, vendita dei biglietti senza sussulti per lo Spezia: un anno fa il pienone

Niente sussulti. Prosegue la vendita dei biglietti per il match contro lo Spezia ma la situazione non decolla nonostante un incontro con la seconda in classifica.

Per intenderci, i tifosi del Palermo risponderanno ancora una volta “presente“, ma il Giornale di Sicilia stima che gli accessi all’impianto saranno similari a quelli delle scorse uscite e non superiori.

Nulla a che vedere con la gara dell’anno scorso, quando Stulac realizzò il 2-2 finale su punizione. In quell’occasione c’erano quasi 30 mila spettatori ad esultare.