City Group, paura per l’allenatore del Girona: “Devo fermarmi per qualche giorno”

Preoccupazione in casa Girona. L’allenatore 49enne Manuel Sanchez è stato ricoverato a causa di problemi di salute non specificati, anche se – secondo quanto riferito dal club spagnolo – sarebbe fuori pericolo. “Devo fermarmi per qualche giorno”, ha scritto sui suoi profili social.

“Sto bene, sono sotto osservazione medica e conto i giorni che mi separano dal ritorno in campo, pronto a lottare fino alla fine della stagione. Sono certo che la squadra, anche in mia assenza, darà il massimo come sempre, per rendere orgogliosi i nostri tifosi e onorare i valori che rappresentiamo. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. Ci vediamo presto”, ha aggiunto nel suo messaggio.

Sanchez ha scritto una pagina storica per il Girona, portando il club per la prima volta in Champions League nella scorsa stagione. Quest’anno, però, il cammino è stato più complicato: il club del City Group è ancora coinvolto nella lotta salvezza, con un margine di sei punti sulla zona retrocessione. Il prossimo impegno sarà sabato 10 maggio contro il Villarreal, valido per la 35a giornata de La Liga.





