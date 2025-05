Il Palermo è ai playoff con una giornata d’anticipo se… tutte le combinazioni

Il Palermo può qualificarsi matematicamente ai playoff di Serie B con una giornata d’anticipo, ma dovrà sperare in una serie precisa di risultati. La lotta per un posto tra le prime otto è serrata e ogni dettaglio può fare la differenza. Ecco tutte le combinazioni che permetterebbero ai rosanero di entrare negli spareggi promozione già al termine della 38a giornata. Martedì è in programma il recupero della 34a, contro la Carrarese, che chiuderà la stagione regolare.

Il Palermo si qualifica con questa combinazione

Per ottenere la certezza matematica della qualificazione ai playoff, il Palermo deve:

Vincere contro il Frosinone

Sperare nella sconfitta del Bari (contro il Cittadella) o del Cesena (contro il Cosenza)

Se questa combinazione si verifica, i rosanero sarebbero almeno ottavi, indipendentemente dai risultati dell’ultima giornata. Se invece perdessero sia Bari che Cesena, il Palermo chiuderebbe almeno settimo, guadagnando una posizione migliore per la griglia playoff.





Palermo, Bari e Cesena: la situazione negli scontri diretti

Nel confronto diretto:

Palermo e Bari sono in parità (1 – 0 per il Palermo all’andata, 2 – 1 per il Bari al ritorno), dunque conterà la differenza reti generale

Col Cesena il Palermo è in svantaggio: 0 – 0 in casa, sconfitta 2 – 1 in trasferta

Questi dati sono fondamentali in caso di arrivo a pari punti dopo l’ultima in giornata, in programma martedì. Il Palermo riceverà al “Barbera” la Carrarese; il Bari sarà sul campo del Südtirol, mentre il Cesena giocherà a Modena.

Palermo fuori se arriva a pari punti con Bari e Cesena

Attenzione massima alla classifica avulsa. In caso di arrivo a pari punti tra Palermo, Bari e Cesena, il mini-campionato recita:

Bari: 7 punti

Cesena: 5 punti

Palermo: 4 punti

Risultato? Il Palermo sarebbe fuori dai playoff di Serie B.

Quali risultati qualificano il Palermo ai playoff prima dell’ultima giornata?

In sintesi, ecco la combinazione chiave:

Palermo batte il Frosinone

Perde almeno una tra Bari (vs Cittadella) o Cesena (vs Cosenza)

Solo così i rosanero potranno festeggiare l’accesso ai playoff già prima dell’ultima giornata di campionato. In caso contrario, tutto si deciderà all’ultima curva.

