Il Messina si prepara al playout: oltre 5mila biglietti venduti

L’aria da dentro o fuori si respira forte a Messina. La città si prepara alla gara d’andata del playout contro il Foggia e il pubblico ha risposto con entusiasmo: sono già 5.221 i biglietti venduti.

Con 6.900 posti disponibili, il tutto esaurito sembra ormai solo una formalità. A testimonianza del legame tra squadra e tifoseria, la Curva Sud ha caricato Crimi e compagni al campo di Bisconte, segnale forte in un contesto dove però resta assente l’imprenditoria cittadina.

Il Messina arriva allo spareggio con spirito battagliero, malgrado mesi difficili a livello societario. Il gruppo, tuttavia, è riuscito a isolarsi dalle difficoltà extra-campo e ha trovato compattezza e motivazioni. La salvezza, impensabile fino a qualche settimana fa, è ora una possibilità concreta. La rosa dovrebbe essere al completo, con Petrucci pronto a scendere in campo con una maschera protettiva, e con Lia e Dell’Aquila disponibili. Incognite restano Ingrosso e Gyamfi: il primo è in fase di recupero da un problema alla caviglia, il secondo potrebbe essere tenuto a riposo per un fastidio muscolare, in vista della gara di ritorno.





Il Foggia si presenta invece con un carico emotivo ben diverso. Il club rossonero è reduce da un crollo verticale, culminato in sei sconfitte consecutive prima dell’ultimo pari a Picerno. Il ridimensionamento annunciato a gennaio dal presidente Canonico ha avuto effetti devastanti sul morale della squadra, ormai svuotata. Il penultimo posto in classifica, a sei punti dal Messina, ha reso inevitabile il playout, aggravato da problemi societari e dal mancato pagamento degli stipendi, che ha già prodotto un deferimento al Tribunale Federale.

Sul futuro del Foggia pesano nuvole scure: l’interessamento della Doe Trading Oil per rilevare il club resta legato alla permanenza in Serie C. Intanto, i calciatori avrebbero messo in mora la società per sollecitare il pagamento degli arretrati. In questo clima teso, gli ultras hanno lanciato un messaggio forte allo Zaccheria: “Negli abissi ci avete condotto e dagli abissi dovete tirarci fuori”. A Messina si giocherà una fetta di futuro.

