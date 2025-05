Catania, Dini eroe col Potenza: “Volevo mettermi in gioco non in una società qualunque”

Parla Andrea Dini. Il portiere del Catania è stato protagonista nei minuti finali del match vinto contro il Potenza, valido per il secondo turno dei playoff, parando un rigore decisivo a Caturano. Intervistato da La Sicilia, l’estremo difensore etneo ha raccontato le emozioni vissute e il suo legame con la piazza.

“Sono stato io a voler venire a Catania. Potevo restare a Catanzaro, ma il desiderio di mettermi in gioco in una piazza importante come questa era troppo forte. Penso solo ad allenarmi e a dare il massimo. A fine stagione – spero il più tardi possibile – faremo le valutazioni del caso”, ha dichiarato.

Dini ha poi aggiunto: “Partite come queste trasmettono emozioni forti. Sono quelle che ti spingono a lavorare ogni giorno, che ti danno la motivazione per viverle sempre di più. Rigori? Ne ho parati, fa parte del mio ruolo. Anche se dietro c’è uno studio accurato, non mi concentro solo su quelli, ma sull’intera prestazione”.





