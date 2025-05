Floriano: “Spero che il Palermo arrivi ai playoff per giocarsi fino in fondo la Serie A”

Roberto Floriano, ex attaccante del Palermo e oggi direttore sportivo del Caravaggio in Serie D, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato dei rosanero, che volge al termine dopo un’annata molto deludente.

“Quando si hanno tante pretese, frutto di una notevole campagna acquisti che ha richiesto esborsi economici notevoli, ai primi risultati non positivi l’aria si fa subito pesante e diventa un po’ difficile la gestione del momento di down”, afferma.

“Non solo, in momenti clou ci sono stati tanti infortuni ed è mancata la continuità: il Palermo ha centrato tante belle vittorie ma anche delle sconfitte che hanno portato lontano dai vertici, con conseguente calo di entusiasmo che ha amplificato le normali problematiche. Spero però che il Palermo, così come il Bari, arrivi ai playoff per giocarsi fino in fondo la Serie A, che meritano entrambe“, dice Floriano.





