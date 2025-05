Serie D, Strianese (Paternò): “Stagione da 9, ci siamo tolti belle soddisfazioni”

È calato il sipario sul campionato di Serie D girone I ed il Paternò è sicuramente stato tra le squadre rivelazione del torneo. I rossoblù, partiti in estate con l’obiettivo della salvezza e con le critiche di ambiente e addetti ai lavori, hanno chiuso la stagione al settimo posto, a soli sei punti dalla zona play off. Questo il commento del ds Vittorio Strianese.

STAGIONE POSITIVA: “Penso che la nostra stagione, tutto sommato, meriti un voto più che positivo e quindi dò un bel 9 pieno. Sicuramente ci sarebbe piaciuto arrivare in zona play off, considerando i risultati che stavamo ottenendo partita dopo partita nel finale di stagione, ma va bene comunque così. I ragazzi hanno dato tutto per questa società e per la maglia”.

OTTIMO PERCORSO: “Nonostante i pronostici sfavorevoli, sinceramente sin dall’inizio abbiamo capito che ci saremmo potuti togliere belle soddisfazioni. Le amichevoli pre-campionato e l’esordio in Coppa sono state un segnale, zero sconfitte e un solo gol subìto. Già in quel momento abbiamo capito che avevamo scelto le giuste pedine”.





FUTURO: “Intanto stacchiamo la spina e ci godiamo un po’ di riposo, la stagione è stata davvero lunga e faticosa. È ancora presto per parlare di futuro, sia per il sottoscritto che per la squadra, occorrerà attendere il programma della società”.