Palermo, Dionisi punta su Ranocchia da play: Gomes verso la panchina?

Da perno fondamentale a calciatore messo in discussione. Dionisi dovrà sbrogliare il nodo a centrocampo sul possibile schieramento dei rosa contro lo Spezia e, secondo il Giornale di Sicilia, Claudio Gomes potrebbe essere l’escluso d’eccezione.

L’allenatore rosanero va infatti verso la riconferma di Ranocchia nel ruolo di play ed è difficile che rinunci a uno tra Verre e Segre per caratteristiche offensive (qui, invece la nostra formazione). Doti diverse quelle del francese, di gran grinta e sostanza. Ma meno tecnica.

Al momento, secondo il quotidiano, Gomes appare come un’alternativa, nonostante sia stato uno dei punti fermi del Palermo in questi anni. “Da non escludere ovviamente la possibile coesistenza tra Gomes e Ranocchia, come è avvenuto in sporadici spezzoni di gara”, si legge.