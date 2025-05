Mandorlini: “Palermo, la contestazione non aiuta. Playoff alla portata”

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona – tra le altre – ha rilasciato una lunga intervista a Tuttob.com, nel corso della quale ha affrontato diversi temi legati al campionato di Serie B, ormai vicino alla conclusione. Tra gli argomenti toccati anche la situazione del Palermo, ancora in corsa per un posto nei playoff.

“A Palermo si respira un clima di forte contestazione, soprattutto nei confronti dell’allenatore, e questo certamente non aiuta. È una piazza esigente, che merita molto – ha dichiarato Mandorlini – ma i playoff, nonostante tutto, restano alla portata. In una realtà come quella rosanero può accadere l’imponderabile, anche che certe situazioni si ribaltino”.

Mandorlini ha poi sottolineato le qualità della squadra: “Il Palermo ha una rosa valida, con elementi di spessore, e si è ulteriormente rinforzato con l’arrivo di Pohjanpalo nel mercato invernale. Deve assolutamente conquistare un posto negli spareggi e giocarsi le proprie chance di promozione”.





