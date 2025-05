Serie D: domenica i play out, due siciliane retrocederanno / REGOLAMENTO

Si alzerà domenica pomeriggio il sipario sull’extra season del campionato di Serie D girone I. Nel corso della stagione il ritiro dell’Akragas, a contendersi la salvezza attraverso i play out saranno quattro siciliane con il solo Locri che è retrocesso direttamente.

Due siciliane lasceranno la serie D

A giocarsi il tutto per tutto in uno scontro tra agrigentine saranno CastrumFavara e Licata. Domenica a partire dalle ore 16 il “Bruccoleri” sarà palcoscenico della sfida tra le due compagini gialloblù del girone. In campionato i precedenti stagionali sono a favore del Licata che si è aggiudicato la gara tra le mura amiche per 2-1, pareggiando poi in trasferta a reti bianche.

Nel secondo play out a contendersi la salvezza saranno l’Acireale e il Sant’Agata. A partire dalle ore 16 allo stadio “Aci e Galatea” una partita ad altissima tensione per due compagini che ormai da qualche anno erano protagoniste in Serie D. Nel corso della stagione, in campionato, sono i biancazzurri ad avere il miglior score avendo vinto la gara d’andata per 2-0 grazie alle reti di Catalano e Pussetto, pareggiando in casa dei granata con lo 0-1 firmato Bova e il pari di Paglia.





Il regolamento dei play out

Si giocano in gara secca e in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Si giocheranno come di consueto due tempi di 45 minuti. In caso di parità al 90’ si procederà con due tempi supplementari da 15. Se il risultato di parità dovesse persistere, non si tireranno i rigori ma ad ottenere la salvezza saranno Favara e Acireale.

