Eccellenza A: la lunga attesa del Gela prima della fase nazionale dei playoff

Il campionato di Eccellenza girone A è già terminato da quasi tre settimane e ha visto l’Athletic Club Palermo trionfare e ottenere il pass per la promozione in Serie D. Il Gela, arrivato secondo, grazie al distacco in classifica dallo Sciacca terzo è riuscito ad evitare i play off regionali.

I biancazzurri infatti disputeranno direttamente la fase nazionale dei play off che prevede semifinali e finale con gare di andata e ritorno. La truppa di Cacciola continua a lavorare ma di fatto sarà trascorso quasi un mese tra l’ultima apparizione ufficiale, a fine aprile contro il Marsala, e l’esordio negli spareggi nazionali.

Il Gela dovrà vedersela con la vincente dei play off del Molise. Domenica si giocherà la semifinale che vedrà affrontarsi Aurora Alto Casertano e Venafro, chi la spunterà troverà il Matese in finale. Tra queste tre squadre uscirà l’avversaria dei siciliani.





Dunque la semifinale play off d’andata fase nazionale si giocherà il 25 maggio, il ritorno una settimana dopo a campi invertiti. Chi la spunterà tra Sicilia e Molise, troverà in finale la vincente dello scontro tra i pugliesi del Canosa e la vincente del girone B della Campania.